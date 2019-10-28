Глава Удмуртии раскритиковал экстремалов за повреждение Центральной площади Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал скейтеров, самокатчиков и велосипедистов за повреждение Центральной площади Ижевска в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск». Он отметил, что для занятий экстремальными видами спорта в городе существует скейт-парк возле УдГУ.

«Друзья, кататься можно и нужно на любых приспособленных для этого территориях. Но когда вы своими самокатами разрушаете плитку и деревянные скамейки, то это элементарная культура и уважение. Вы сами плюете на себя таким отношением. Стоят родители и ребенок тут же на самокате едет по ребру плитки, и она крошится»,— подчеркнул господин Бречалов.

Ранее сообщалось, что реконструированной более чем за 200 млн руб. Центральной площади Ижевска может понадобиться дополнительное финансирование. Тогда Александр Бречалов заявлял, что общественное пространство «начинает превращаться в руины» из-за любителей скейтбордов и велосипедов. По словам авторов проекта, они не прогнозировали такой интерес со стороны уличных спортсменов и не предложили отдельных площадок для экстремалов. Также они не предусмотрели дополнительную защиту для бордюров и других элементов пространства. В результате появились сколы и трещины. Точная сумма ущерба не называлась, но восстановить площадь обязана обслуживающая организация. Отметим, что техническое и санитарное обслуживание общественного пространства обходится в 796 тыс. руб. в месяц.