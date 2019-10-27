Кремль не прокомментировал заявление Трампа о ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Ранее господин Трамп подтвердил гибель лидера ИГ. Террорист был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ.

«Смотрите (заявление официального представителя Минобороны РФ.— “Ъ”) Конашенкова»,— ответил господин Песков ТАСС на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации аль-Багдади.

Дональд Трамп поблагодарил Россию, Сирию, Турцию, Ирак и курдов за поддержку. По его словам, Россия пропустила вертолеты США над контролируемой ей территорией Сирии.

У Минобороны России нет подтверждений ликвидации американскими военными лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В ведомстве отрицают информацию о содействии в пролете авиации США для операции.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году, когда он объявил о создании халифата на территории Сирии и Ирака. С 2015-го СМИ неоднократно сообщали о его болезни или убийстве.