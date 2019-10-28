Главные анонсы 28 октября

В Брюсселе пройдут трехсторонние министерские переговоры России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита газа. Контракт между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Россия предлагает продлить его «на короткий срок», однако Украина и Еврокомиссия считают это невозможным. О позициях сторон

Лефортовский суд Москвы огласит приговор в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Их обвиняют в растрате бюджетных средств. О деле

Мосгорсуд проверит законность решения по делу о банковской растрате, в соответствии с которым Виктор Захарченко (отец экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко) получил 4 года колонии. О приговоре

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