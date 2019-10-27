Главные анонсы 28 октября—3 ноября

28 октября, понедельник

В Брюсселе (Бельгия) пройдут трехсторонние министерские переговоры по газовому контракту с участием России, Украины и Еврокомиссии.

В Москве состоится XV Всероссийский налоговый форум «Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти».

29 октября, вторник

В Москве президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в честь 90-летия политика.

В Москве Владимир Путин проведет встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

В Женеве (Швейцария) главы МИД России, Турции и Ирана проведут переговоры по сирийской конституции накануне первого заседания Конституционного комитета Сирии.

В Киеве шахтеры начнут акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате.

30 октября, среда

В Будапеште (Венгрия) пройдет визит Владимира Путина.

В Москве откроется VII Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом.

В России пройдет акция «Колокол памяти» в День памяти жертв политических репрессий.

На Украине начнется визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

31 октября, четверг

В Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

В Москве в Гостином дворе начнется итоговый форум Общественной палаты России «Сообщество».

В Москве откроется VIII Московская международная биеннале современного искусства.

В Бангкоке (Таиланд) стартует 35-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

1 ноября, пятница

В Москве в Мещанском суде возобновятся слушания по делу «Седьмой студии».

В Ташкенте (Узбекистан) начнется заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС.

2 ноября, суббота

В Лас-Вегасе (США) пройдет боксерский поединок между действующим чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

3 ноября, воскресенье

В России пройдет культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

В Молдавии пройдет второй тур всеобщих выборов в местные органы власти.