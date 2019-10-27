Турецкие военные помогали женщинам бежать из лагеря для беженцев в Сирии

Бывший охранник лагеря для беженцев Айн-Исса, из которого сбежали десятки женщин, рассказал «РИА Новости» об инциденте. Агентство не раскрывает его имя. По словам охранника, женщины ушли с территории во время наступления турецких военных.

«Иностранки, включая гражданок Турции, Франции и России, находились в отдельном секторе лагеря для семей боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России.— “Ъ”), под усиленной охраной,— сказал собеседник агентства.— Когда в районе лагеря начался артиллерийский обстрел и наносились авиаудары, боевики подошли с западной части, где находились семьи ИГ. Они помогли им бежать на контролируемые ими территории в направлении турецкой границы». По его словам, ушли все женщины, но сколько было россиянок всего он не знает.

По данным BBC около 50 женщин с детьми исчезли после начала операции из этого лагеря. Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сказала, что ей известно о 17 женщинах. Они добрались до местности, где находились турецкие войска. Им оказали помощь.

В лагере проживало более 14 тыс. человек, в том числе 350 семей боевиков ИГ. Несколько женщин попросили помощи, чтобы вернуться в Россию.

Подробнее о проблеме тысяч жен боевиков читайте в материале “Ъ” «В Россию просятся семь тысяч вдов».