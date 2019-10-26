СМИ: из тюрьмы для семей боевиков в Сирии сбежали 50 россиянок с детьми

Из лагеря Айн-Исса, где содержались родственники боевиков «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической), сбежали 50 россиянок с детьми — всего около 100 человек, сообщила «русская служба BBC.

Девушкам удалось уйти после начала турецкой операции в Сирии. Курды «распахнули все ворота лагеря», подожгли лагерь, а жившим там людям пришлось уйти в пустыню, утверждает телеканал. После этого сбежавших из тюрьмы для семей боевиков подобрали вооруженные люди из протурецких отрядов.

По данным BBC, турецкая сторона известит представителей тех стран, чьи граждане были обнаружены, и начнет переговоры об их дальнейшей судьбе.

После начала турецкой военной операции в Сирии президент России Владимир Путин неоднократно говорил об угрозе бегства террористов с территорий, некогда подконтрольных курдским формированиям. По оценкам Минобороны России, на северо-востоке Сирии в тюрьмах содержится около 15 тыс. террористов, а в лагерях — более 100 тыс. В первые дни операции стало известно о побеге более чем 800 заключенных.

Об итогах российско-турецких переговоров в Сочи — в материале “Ъ” «Мир на смену “Источника мира”».