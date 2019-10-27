CNN: Трамп в 2018 году просил не отдавать Amazon контракт Пентагона на $10 млрд

Amazon не удалось выиграть контракт Пентагона на $10 млрд из-за того, что против участия корпорации выступал президент Дональд Трамп, сообщает CNN. Телеканал ссылается на книгу о бывшем министре обороны США Джеймсе Мэттисе, написанную его спичрайтером Гаем Снодграссом. Он утверждает, что еще летом 2018 года господин Трамп попросил главу Пентагона «лишить» Amazon возможности участвовать в конкурсе на получение контракта. Господин Мэттис ответил на это отказом и пообещал, что будет «действовать по правилам — как с юридической, так и с этической точки зрения».

Напомним, контракт с оборонным ведомством на создание облачной инфраструктуры хранения данных в итоге заключил Microsoft, о чем стало известно накануне. Кроме Amazon на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.

О финансовом успехе Amazon читайте в материале “Ъ”.