Президент Боливии согласился на второй тур выборов в случае доказательства фальсификаций

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что готов провести второй тур президентских выборов, если будут доказаны нарушения в ходе первого тура. Выборы в Боливии прошли 21 октября, господин Моралес победил с 47,08% голосов. После оглашения предварительных итогов в стране начались протесты.

США и три страны Южной Америки призвали провести второй тур выборов. «Мы услышали позиции МИДов Колумбии, Аргентины, Бразилии и США. Я приглашаю эти и другие страны принять участие в предложенной нами проверке (итогов голосования.— “Ъ”). Все бюллетени будут проверены. Если в итоге докажут фальсификации, мы проведем второй тур»,— написал Эво Моралес в Twitter.

Эво Моралес возглавляет страну уже почти 14 лет, с 2006 года. Его ближайший соперник на выборах, бывший президент страны Карлос Меса получил 36,51% голосов. Он отказался признавать итоги голосования и обвинил избирательную комиссию в фальсификациях.