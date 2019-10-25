США и ряд стран Южной Америки призвали ко второму туру выборов в Боливии

В первом туре президентских выборов в Боливии после обработки 99,99% голосов побеждает действующий президент Эво Моралес. США и ряд стран Южной Америки уверены, что в ходе голосования были допущены нарушения и необходимо провести второй тур. С 22 октября, после оглашения предварительных итогов выборов, в стране начались протесты.

По данным Высшего избирательного суда Боливии, Эво Моралес набрал 47,07% голосов. Его ближайший конкурент бывший президент страны Карлос Меса получил 36,51% голосов, сообщает AP.

США, Аргентина, Бразилия и Колумбия заявили, что признают результаты лишь тех выборов, которые «действительно отражают волю боливийского народа». В совместном заявлении четырех стран говорится, что они «глубоко обеспокоены аномалиями», допущенными в ходе голосования 20 октября.

«Мы настоятельно призываем избирательные органы Боливии сотрудничать с Миссией по наблюдению за выборами (MOE) Организации американских государств… Если MOE не в состоянии проверить результаты первого тура, мы призываем правительство Боливии восстановить доверие к своей избирательной системе путем проведения второго тура»,— говорится в заявлении на сайте МИД Колумбии.

Всего в президенты Боливии баллотировались девять человек. Эво Моралес возглавляет страну уже почти 14 лет, с 2006 года. Сам боливийский президент назвал протесты из-за итогов выборов попыткой госпереворота. Его соперник Карлос Меса обвинил избирательную комиссию в фальсификациях.