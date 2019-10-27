СМИ: более 150 членов команд отравились на Гран-при «Формулы-1» в Мексике

Около 160 человек стали жертвами ротавирусной инфекции в паддоке Гран-при «Формулы-1» в Мексике, сообщает Milenio. По данным издания, в числе пострадавших в основном члены команд McLaren, Renault и Toro Rosso.

Среди пострадавших оказался член команды Toro Rosso, французский пилот Пьер Гасли. Однако это не сказалось на участии в тренировках.

Отмечается, что мексиканская медиа-компания Grupo CIE, которая отвечает за организацию проведения Гран-при «Формулы-1» в Мексике, не предоставляет питание для членов команд. В местной больнице Angeles Acoxpa, сообщили, что не зафиксировали увеличения обращений в связи с расстройством желудка.

Напомним, что лучшее время в квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики показал голландский пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал девятым. Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 27 октября.