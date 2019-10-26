27 октября, воскресенье
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Ферстаппен из Red Bull выиграл квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1»

Голландский пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull показал лучшее время в квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики. Он показал время 1 минуту 14,758 секунды.

Вторым стал гонщик Ferrari Шарль Леклер из Монако (+0,266). Третье место занял также пилот Ferrari немец Себастьян Феттель (+0,412).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал девятым (+1,711). Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 27 октября.

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