Сирийские СМИ сообщили о колонне американских военных в провинции Хасеке

Колонна американских военных под прикрытием вертолетов вошла в провинцию Хасеке в Сирии через погранпереход аль-Валид из Ирака, сообщило сирийское агентство SANA.

Ранее Пентагон объявил, что направит на северо-восток Сирии «дополнительные военные силы и средства» для защиты нефтяных объектов. Расширение своего военного присутствия Вашингтон объяснил вероятностью возрождения в Сирии террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Итоги военной операции США в Сирии Читать далее

Напомним, в декабре 2018 года США объявили, что начинают вывод своих войск из Сирии. Господин Трамп тогда заявил, что задача военных была выполнена и ИГ повержено. Но после начала турецкой операции в Сирии Вашингтон решил усилить свое присутствие.

О развитии ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Мир на смену “Источника мира”».