Число погибших во время разгона акции протеста в Ираке увеличилось до 40

В Ираке погибли не менее 40 человек и около 2 тыс. пострадали во время попытки правоохранительных органов подавить протесты в стране, вызванный падением уровня жизни, передает Reuters. Для разгона акции полицейские применили слезоточивый газ.

Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад, чтобы выразить недовольство правительству, которое, по их словам, не смогло улучшить их жизнь. Жители страны выражают недовольство чрезвычайно высоким уровнем безработицы, плохим качеством государственных услуг и ростом коррупции.

Это вторая с начала месяца волна протестов в Ираке. В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.