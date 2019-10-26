Минюст США приступил к расследованию обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении россиянки Марии Бутиной. Несколькими часами ранее освобожденная из американской тюрьмы госпожа Бутина вылетела в Москву. Как сообщил ТАСС ее адвокат Роберт Дрисколл, Минюст США проверит, не было ли возбуждено уголовное дело в нарушение законодательства.

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«Правительство прислало ответ, заявив, что расследование будет проводить отдел профессиональной ответственности. Я пока не знаю, что они делают или не делают, но знаю, что идет расследование»,— уточнил адвокат. Он отметил, что еще в июле направлял в Минюст письмо, в котором предоставил информацию о возможных нарушениях закона со стороны следствия. Аналогичное письмо было отправлено спецпрокурору США Джону Дарему.

Напомним, Марию Бутину задержали в июле 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы Флориды 25 октября. Российский МИД неоднократно заявлял протесты американским властям, называя дело «сфабрикованным».

Почему суд США счел девушку угрозой национальной безопасности — в материале “Ъ” «Мария Бутина ответит за свою сговорчивость».