Медведев в ближайшее время рассмотрит проект о рибейтах в кино

В ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев ознакомится с проектом системы рибейтов в кино в России, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Законопроект разработан совместно с Минэкономики. Цель инициативы — привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России.

«Я с удовольствием объявляю, что, как мне сказали, завтра (26 октября.— “Ъ”) на стол к премьер-министру ляжет постановление о введении в России системы рибейтов»,— сказал господин Мединский на международном форуме кинопродюсеров и прокатчиков Key Buyers Event в Москве (цитата по ТАСС).

Согласно разработанному проекту, иностранные продюсеры, работающие совместно с российскими, смогут получать от 30% до 40% возмещения расходов, понесенных на территории России.

При этом для получения компенсации 40% расходов деятельность кинокомпании должна положительно влиять на российскую экономику. Так, при съемках полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов России, либо объем средств, потраченных на российской территории не должен быть меньше 75 млн руб., либо в России должно быть запланировано не менее 19 съемочных дней.

На компенсацию затрат иностранцев за съемки кино в России планируют выделить 3,77 млрд руб. Ожидалось, что программа рибейтов будет запущена в третьем квартале 2019 года. Подобная система введена на Украине, в Казахстане и в Прибалтике.

Владимир Мединский о запуске системы рибейта и господдержки кино— в интервью “Ъ”.