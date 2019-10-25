Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили окончательное обвинение

Следствие окончило расследование уголовного дела Егора Лесных, являющимся одним из новых фигурантов по «московскому делу». Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как сообщили в фонде «Общественный вердикт», господину Лесных предъявлено обвинение в неопасном для жизни насилии в отношении двух сотрудников ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«Одного из омоновцев Лесных ударил по "нижней части спины", другого ударил и повалил на тротуар, когда с двумя другими обвиняемыми пытался оттащить от людей, которых омоновцы избивали дубинками»,— говорится в сообщении фонда. Отмечается, что адвокатам отказали в проведении экспертизы видео, где запечатлен момент нападений, на предмет возможного монтажа и переформатирования.

Напомним, 14 октября Следственный комитет РФ сообщил о четверых задержанных по подозрению в причинении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции 27 июля в Москве. По версии следствия, в этот день на улице Рождественка Егор Лесных и Максим Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар: «Кроме того, господин Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой». Еще один подозреваемый, Андрей Баршай, «напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину». Также задержан Владимир Емельянов, который якобы удерживал силой росгвардейца, мешая ему выполнять служебные обязанности. На следующий день правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта «московского дела» — Александра Мыльникова.

Летом в Москве прошло несколько акций протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа задержали несколько тысяч человек.

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