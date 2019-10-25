Кремль пообещал рассмотреть прошение о помиловании норвежца Берга

Прошение о помиловании норвежца Фруде Берга, осужденного за шпионаж, будет рассмотрено, если оно поступит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока о таком документе ему неизвестно.

«Возможно, еще не поступило (прошение.—“Ъ”), потому что на прохождение документов требуется какое-то время. Когда в установленном порядке поступит, комиссия (по помилованию.— “Ъ”) будет рассматривать и будет вносить рекомендацию главе государства (Владимиру Путину.— “Ъ”)»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Напомним, в апреле Мосгорсуд приговорил 62-летнего норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии ФСБ, он выступил посредником в передаче секретных данных о вооруженных силах России западным спецслужбам.

В октябре зарубежные СМИ сообщили, что Россия, Норвегия и Литва могут впервые обменяться гражданами, осужденными за шпионаж. Предполагается, что обмен затронет и господина Берга. 25 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Фруде Берг может вернуться на родину «в любой момент».

Кого могут обменять на Фруде Берга Читать далее

О возможном обмене читайте в материале “Ъ” «Из любого положения всегда есть выдача».

Подробнее о приговоре Фруде Бергу читайте в материале “Ъ” «Норвежский шпион приговорен с надеждой на помилование».