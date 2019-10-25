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Лавров допустил возвращение норвежца Берга на родину «в любой момент»

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг может вернуться на родину «в любой момент», заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр сегодня, 25 октября, приехал с визитом в норвежский Киркенес. На вопрос о том, как дело господина Берга повлияло на отношения России и Норвегии, Сергей Лавров ответил: «Никак» (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле Московский городской суд приговорил 62-летнего Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима. По версии ФСБ, он выступил посредником в передаче секретных данных о вооруженных силах РФ западным спецслужбам. В октябре зарубежные СМИ сообщили, что Россия, Норвегия и Литва могут впервые обменяться гражданами, осужденными за шпионаж. Предполагается, что обмен затронет и господина Берга.

Подробности — в публикации “Ъ” «Из любого положения всегда есть выдача».

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