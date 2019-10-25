Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее белорусская сторона заявила, что не рассчитывает на кредит от Москвы.

«Контакты с белорусской стороной продолжаются. Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей. Что касается контактов с Москвой — они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий»,— сказал господин Песков.

О том, что Минск не ведет переговоров с российским правительством по поводу кредита в $600 млн , заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. По его словам, Минск рассчитывает на кредит от Китая в примерно $500 млн.

Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке». Позднее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что решение о предоставлении кредита пока не принято и будет зависеть от продвижения двух стран в вопросе дальнейшей интеграции.

О том, как Минск ищет альтернативу российскому кредиту,— в материале “Ъ” «Перехватить до интеграции».