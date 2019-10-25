«Материалом для инсталляции стали CD-диски»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как в сети отелей организовали выставку современных художников.

Интересный проект придумали в отелях Peninsula. Называется он Art in Resonance, а запустили его в марте нынешнего года в Гонконге. В десяти действующих отелях, а также трех находящихся на стадии строительства в течение года покажут произведения искусства, созданные специально для проекта современными художниками.

Причем это не один и тот же набор работ — на выставках в новых отелях добавляются новые произведения от новых авторов.

Как считают создатели проекта, искусство говорит на универсальном, понятном в любой точке мира языке, а кроме того, заставляет постояльцев и посетителей отеля задуматься, поразмышлять о вечном.

Сейчас Art in Resonance прибыл с выставкой в Париж. Art in Resonance — не какой-то случайный набор работ. Это кураторский проект. Художников выбирали кураторы Беттина Прентис и Исольда Брильмайер. Для Гонконга они выбрали Ивана Наварро, Тимати Пола Майерса и шанхайский коллектив MINAX. В Париже неоновую скульптуру Home Ивана Наварро покажут снова, а вместе с ней — новые работы нью-йоркской мультимедиа-художницы японского происхождения Сайи Вулфолк и специалистки по крупным инсталляциям француженки Элизы Морен.

Последняя создала крупную скульптуру, напоминающую взявшуюся неизвестно откуда в парадном холле отеля глыбу льда. Материалом для инсталляции стали переработанные выброшенные CD-диски. Морен много работает с переработанными материалами и делает отсылки к экологии. И правда, заставляет задуматься.

Продлится парижская выставка до 15 ноября.