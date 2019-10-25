Владимир Жириновский рекомендовал Юрия Ломакина на должность координатора петербургского ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рекомендовал кандидатуру и.о. координатора петербургского отделения ЛДПР Юрия Ломакина на должность руководителя.

Срок исполняющего обязанности координатора отделения партии истекает в конце октября. Новый координационный совет будет утверждать кандидатуру Владимира Ломакина, сообщает «Закс.ру».

Господин Ломакин исполняет обязанности руководителя отделения партии ЛДПР с 18 июля. Он занял место Олега Капитанова, который, в свою очередь, перешел на работу Смольный.