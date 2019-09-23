Владимиру Жириновскому лично представили нового главу реготделения ЛДПР в Петербурге

Делегация петербургского регионального отделения ЛДПР посетила Центральный аппарат партии в Москве. Главной целью поездки была беседа с председателем партии Владимиром Жириновским. Петербуржцы обсудили с лидером ЛДПР итоги муниципальных и губернаторских выборов в городе, а также жизнь регионального отделения, наметив предстоящие векторы развития.

При этом, как сообщает АБН, во время встречи с господином Жириновским бывший глава реготделения ЛДПР в Петербурге и экс-депутат ЗакСа Олег Капитанов лично представил ему своего преемника — Юрия Ломакина, который пока является и.о. координатора петербургского отделения ЛДПР. Утвердить его в этой должности сможет высший совет партии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в начале июля Олег Капитанов отказался от участия в выборах губернатора Петербурга и принял предложение врио главы города Александра Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям Смольного. Это вызвало резкую реакцию в центральном аппарате ЛДПР. Позже господин Капитанов был исключен из партии, а в самой ЛДПР заявили, что урегулировали все вопросы и продолжат работу в Петербурге «в положительном формате».