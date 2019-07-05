Олега Капитанова исключили из ЛДПР

Олег Капитанов, председатель комитета по межнациональным отношениям Смольного, исключен из состава Либерально-демократической партии.

Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский в Telegram-канале. «27 июня 2019 г. Капитанов О. А. был исключен из рядов ЛДПР за грубейшее нарушение устава ЛДПР»,— говорится в заявлении господина Жириновсокго. Причиной стал и отказ от участия в выборах губернатора.

Напомним, что Олег Капитанов перешел на работу в Смольный в конце июня. На днях петербургская городская избирательная комиссия отказалась регистрировать бывшего депутата Заксобрания от ЛДПР.