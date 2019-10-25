Минфин США запретил сделки с заложенными по облигациям PDVSA акциями Citgo

Министерство финансов США запретило на 90 дней любые сделки с акциями Citgo, которые были заложены по PDVSA с погашением в 2020 году. Соответствующий документ (.pdf) опубликован на сайте министерства.

Изменение санкционного режима произошло перед тем, как PDVSA предстоит выплатить $913 млн по бондам. СМИ утверждают, что у госкомпании этих денег нет, и один из способов выплатить долг — объявить дефолт, чтобы продать акции Citgo. На данный момент акции Citgo находятся под контролем правительства оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Минфин указал в документе, что готов изменить санкции, если в течение 90 дней правительство господина Гуайдо и держатели бондов PDVSA найдут решение по реструктуризации или рефинансированию платежей.

Ранее газета The Miami Herald утверждала, что «Роснефть» может стать владельцем 49,9% акций компании Citgo. «Роснефть» отрицает такую возможность.

Как российские нефтяники заработали на санкциях США, читайте в публикации “Ъ FM”.