«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Медикал Парк Арена» в турецком Трабзоне и завершилась со счетом 2:0 (Маркус Берг, 49; Тонни Вилена, 90+2).

В турнирной таблице группы C «Краснодар» занимает третье место с тремя очками. «Трабзонспор» — на четвертом с одним очком.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле примет «Трабзонспор» 7 ноября.

Подробнее о матче — в публикации “Ъ” «"Краснодар" ушел со дна».