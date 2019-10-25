Президент Турции намерен посетить США 13 ноября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует посетить США 13 ноября. Приехать с визитом господина Эрдогана пригласил американский президент Дональд Трамп.

«Господин Трамп ведет себя очень искренне по отношению ко мне, он всегда был честен. Конечно, мы ответим на приглашение 13 числа и отправимся в составе делегации»,— сообщил президент Турции в эфире телеканала ТРТ (цитата по ТАСС).

После решения Турции приостановить военную операцию на севере Сирии господин Трамп снял санкции, введенные в отношении Анкары. Турецкая операция была завершена накануне, 23 октября, но полностью уходить с территории Сирии Турция не намерена. В рамках договоренностей США должны вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. Россия и Турция начнут совместное патрулирование освобожденной территории.

О развитии ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».