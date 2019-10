Трамп снял санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.

«Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября в ответ на операцию Турции»,— сказал господин Трамп во время телевизионного обращения.

President @realDonaldTrump just announced a major breakthrough toward achieving a better future for Syria and the Middle East. pic.twitter.com/rjykmSmdWw