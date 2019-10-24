«Текст» отформатировали для проката

На экраны вышел фильм «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. Картина рассказывает о студенте, которому полицейский подкидывает наркотики. В результате молодого человека по имени Илья Горюнов судят и сажают в тюрьму на семь лет. После освобождения герой решает наказать своего обидчика, и, заполучив его смартфон, отбирает всю жизнь.

Кинокритики отмечают, что после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова фильм «Текст» стал еще более актуальным, чем роман, который вышел два года назад, и потому выглядит довольно смело для массового проката. Сам роман Глуховского появился в 2017-м. В мае прошлого года его адаптировали для постановки в Театре Ермоловой. Теперь произведение пришлось резать нещадно, рассказал в интервью “Ъ FM” писатель Дмитрий Глуховский. Но и режиссер, и актеры уловили ключевые идеи и даже добавили своих: «Я взял на себя нелегкую задачу — со скальпелем кромсать собственное оригинальное произведение, превратив его в киносценарий, но, так или иначе, мы находились во взаимодействии с режиссером Климом Шипенко, который тоже высказывал какие-то соображения, и с актерами, которые имели свободу интерпретации. Некоторые сцены они проживали сами на месте и каким-то образом корректировали их, исходя из того, насколько это ложилось на “живую ткань” киносъемки.

Для всех участников проекта это, прежде всего, возможность искренне и прямо высказаться относительно происходящего в стране, в городе и в жизни».

Любопытно, что режиссер картины Клим Шипенко был одноклассником Ивана Голунова, недавно пойманного якобы за торговлю наркотиками, но отпущенного. К теме произвола силовиков и осуждения невиновных сейчас приковано значительное внимание, поэтому фильм наверняка соберет большую кассу, уверен киновед Станислав Ростоцкий: «Судьба фильма будет аналогична судьбе книге, которая оказалась невероятным бестселлером, в первую очередь из-за того что кинематографическая версия придерживается романа. Эту картину ждет успех. Появилось очень много интересных сопоставлений с фильмом “Джокер” именно с точки зрения социальной психологии: герой Феникса тоже стал выразителем определенного настроения в обществе. Я думаю, “Текст” вызовет по-настоящему интересную и обширную дискуссию на самых разных уровнях».

В соцсетях появились мнения, что фильм «Текст» мог бы стать многосерийным и попасть на стриминговые платформы. Но кинообозреватель «Газеты.ру» Павел Воронков относится к перспективам картины скептически. Он считает, что в экранизации многие моменты, по сравнению с книгой, были сглажены: «Хочется все-таки верить, что фильм “Текст” соберет в прокате что-то адекватное, потому что массовых проектов на такую тему у нас почти не снимают. Такой прямо перпендикулярный взгляд встречается очень редко. Основная проблема — сценарий, которым занимался сам Глуховский. Он сделал незначительные, казалось бы, перестановки, которые в итоге рушат всю драматургию: герой Петрова оправдывается. Тут важно понимать, что Саша Петров очень много снимается, провал предыдущего фильма “Герой”, который недавно с ним вышел, может говорить о том, что зритель просто уже перестает реагировать так остро на имя актера на афише. С другой стороны, Глуховский довольно популярный писатель. Действительно есть ряд факторов, которые могут сыграть в совершенно произвольном порядке».

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Съемки фильма «Текст» шли всего три месяца — на Мальдивах, в Москве и Дзержинском. Бюджет картины не уточняется. Еще одну и самую известную книгу Глуховского, постапокалиптический роман «Метро 2033», тоже экранизируют. В августе «ТНТ-Premier Studios», ТВ-3 и «Централ Партнершип» объявили о создании блокбастера с рекордным для компаний бюджетом. Премьера ожидается в 2022 году.

Владимир Соколов