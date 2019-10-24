Telegram подтвердил, что инвесторы готовы дожидаться запуска блокчейн-платформы

Команда блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых подтвердила, что большинство инвесторов согласились с переносом запуска проекта до 30 апреля 2020 года. Ранее о согласии инвесторов на перенос запуска проекта и их решении не забирать вложенные инвестиции сообщали СМИ со ссылкой на отдельных инвесторов.

«Мы рады сообщить, что получили согласие значительного большинства инвесторов первого уровня ICO (Pre-sale) и второго уровня (Stage A), чтобы продлить крайний срок по запуску до 30 апреля 2020 года,— говорится в письмах TON, которые получили инвесторы двух уровней.— Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку. Это продление позволяет нам продолжить необходимую работу, описанную в нашем последнем электронном письме». Их подлинность ТАСС подтвердил источник, близкий к инвесторам проекта.

Старт блокчейн-платформы TON был отложен с 31 октября на 30 апреля 2020 года из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В случае отказа от переноса дедлайна инвесторы могли бы рассчитывать на возврат лишь около 77% вложенной суммы, писал “Ъ”. Общие инвестиции в проект составили $1,7 млрд.

О том, как инвесторы готовились к потерям от переноса старта TON,— в материале “Ъ” «Gram теряет вес».