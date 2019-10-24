Россия предложила пересмотреть методику расчета рейтинга Doing Business

Исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) от России Роман Маршавин считает, что рейтинг Doing Business учитывает не все реформы, проводимые в РФ, и ее рейтинг (28-е место) должен быть выше. По его словам, Минэкономики РФ предложило ВБ, состоавляющему рейтинг, усовершенствовать методику подсчета.

«Наше место потенциально выше, потому что банк пока не во всех областях учитывает реформы. Мы дали в этом году предложения по совершенствованию методики рейтинга, банк их изучает»,— сказал господин Маршавин ТАСС. Он утверждает, что в банке поблагодарили за предложения и признали необходимость корректировок.

По словам Романа Маршавина, благодаря реализации мер «регуляторной гильотины» в следующем году Россия улучшит свои позиции.

Россия заняла 28-е место рейтинга и поднялась за год на три позиции. Лидерами стали Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания и Южная Корея.

Подробнее о рейтинге читайте в материале “Ъ” «Подъем с перезадержкой».