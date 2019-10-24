Объявлены финалисты премии Urban Awards 2019

Оргкомитет Urban Awards получил официально подтвержденный список финалистов от независимого консультанта премии компании PwC. Конкурсный отбор проводился в два этапа. На первом из них объекты прошли онлайн-оценку со стороны участников жюри, а также автоматизированной системы, которая распределяет баллы на основе данных из анкет номинантов. На втором этапе состоялись выезды на площадки готовых жилых комплексов, представленных в номинациях «Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы», «Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области», «Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы» и «Жилой комплекс года элит-класса Москвы». Эксперты проверили, насколько реализация объектов соответствует заявленной концепции.
«PwC, выступая в роли независимого консультанта на Премии, осуществляла контроль за проведением всех предварительных этапов голосования, проводила проверку анкет номинантов на соответствие Положению о Премии. Наши представители принимали также участие в выездах Комитетов на объекты, номинированные на Премию, и осуществляли финальный подсчет голосов. C уверенностью можем сказать, что голосование было максимально честным и открытым, в список финалистов попали лучшие компании из лучших», комментируют представители PwC.
По итогам экспертизы был сформирован следующий список финалистов Urban Awards 2019:
Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы
Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы
Жилой комплекс года бизнес класса Москвы
Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы
Жилой комплекс года элит-класса Москвы
Жилой комплекс года премиум-класса Москвы
Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы
Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы
Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы
Лучший жилой комплекс Новой Москвы
Лучший клубный дом
Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области
Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области
Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы
Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области
Комплекс года с лучшей архитектурой
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах комфорт-класса
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах высокобюджетного сегмента*
*в данной номинации 3 проекта набрали одинаковое количество баллов, в связи с чем прошли в финал.
Победители в этих категориях, а также в номинациях «Лучшая идея проекта» и «За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве» будут определены во время финального голосования, которое состоится 7 ноября в офисе PwC. Там участники представят свои проекты к очной защите.
Партнерами 11-й московской премии выступают: ВТБ, Ростелеком, Avito Недвижимость, OTIS, Mitsubishi Electric, GREN., Атлас Development, Группа ПСН, S. A. Ricci жилая недвижимость, KPMG, INSIGMA, Wainbridge, "ТОП ИДЕЯ", Медиалогия, HYATT REGENCY MOSCOW PETROVSKY PARK.
Победители премии будут объявлены 27 ноября на церемонии награждения. Приобрести билет на торжественный гала-ужин можно уже сегодня на официальном сайте Urban Awards.
Справка о премии:
Премия Urban Awards создана для определения достижений жилой городской недвижимости России, для продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, для повышения качества инфраструктуры и городской среды. В рамках реализации данной миссии оргкомитет Urban Awards взаимодействует с максимально широким кругом персон и компаний рынка новостроек, стремится к полной прозрачности и объективности всех этапов голосования.
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