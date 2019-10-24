Опознаны все погибшие при прорыве дамб в Красноярском крае

Родственники опознали всех 17 погибших в Красноярском крае при прорыве нескольких дамб золотопромышленного предприятия «Сисим», сообщает штаб по ликвидации последствий. Три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

В больницах находятся 16 человек. «В настоящий момент находятся в стационаре Курагинской районной больницы с легкой и средней степенью тяжести шесть человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находятся десять человек»,— сообщили в штабе (цитата по ТАСС).

Ночью 19 октября на реке Сейба произошло разрушение нескольких дамб. Поток воды разрушил временные постройки и объекты, в которых находились старатели. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Подробнее о трагедии читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку».