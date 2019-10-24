Данные клиентов Сбербанка вновь утекли на черный рынок

Как удалось выяснить “Ъ”, на одном из теневых интернет-ресурсов выставлена на продажу база данных клиентов Сбербанка. Кроме полных данных о клиенте продавец также предлагает запись последнего разговора клиента с колл-центром банка.

База формируется с 2015 года и обновляется еженедельно. За последние три недели октября в нее добавилось 19 823 строки. В пресс-службе Сбербанка отрицают новую утечку.

В разговоре с “Ъ” продавец базы сообщил, что выступает перекупщиком и продает одну строку за 30 руб. Данные продаются в любом объеме, при этом покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка (по региону, сумме на карте или размеру долга). В выгрузке, представленной “Ъ”, оказались данные из десяти территориальных банков (всего их у Сбербанка одиннадцать).

Напомним, это не первая крупная утечка данных банка. О последней стало известно “Ъ” месяц назад. Тогда на черном рынке оказались данные о 60 млн кредитных карт. Позднее в Сбербанке признали факт утечки и после проведенного внутреннего расследования нашли виновного. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

О том, как на теневых ресурсах вновь продают данные банка,— в материале “Ъ” «У клиентов Сбербанка прослушали аудио».