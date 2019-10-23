СКР возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих «Норникеля» в Красноярском крае

Региональный СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), после гибели рабочих «Норникеля» на руднике «Таймырский», сообщается на сайте ведомства. По версии комитета, причиной смерти работников предприятия 40, 45 и 49 лет могло стать отравление неустановленным веществом.

Следователи уже осмотрели место инцидента, назначили медицинские судебные экспертизы тел погибших и запросили техдокументацию, а сегодня планируются допросы по делу. По предварительной версии, накануне вечером на руднике «Таймырский» ЗФ «ГМК “Норильский никель”» двое сотрудников отправились проверить состояние объекта в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 м, однако спустя несколько часов так и не вернулись. На их поиски направился горный мастер, после чего на связь перестали выходить все трое. Тела работников обнаружила направленная на поиски группа.

Напомним, 22 октября на руднике «Таймырский», принадлежащем «Норникелю», произошла авария. Помимо трех погибших сообщалось и о нескольких пострадавших. Рудник заработал в штатном режиме через несколько часов после аварии. Источник «Интерфакса» сообщал, что причиной гибели рабочих могло быть отравление метаном.