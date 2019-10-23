Российская военная полиция начала патрулировать позиции в Сирии

Военная полиция Вооруженных сил России в сирийской провинции Алеппо приступила к патрулированию передовых позиций армии Сирии к северо-востоку от города Манбидж, в минувшем месяце перешедшем под контроль Дамаска.

«Маршрут патрулирования прошел вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат»,— цитирует представителя военной полиции «Интерфакс».

Российский офицер добавил, что десять дней назад этот район патрулировался военнослужащими США, которые после начала турецкой военной операции «Источник мира» были выведены в направлении Ирака. По реке Саджур проходила линия разграничения между сирийской армией и антиправительственными группировками, выступившими в операции на стороне Анкары. «Кроме того, патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака. Сейчас здесь тоже позиции сирийской армии»,— сообщил представитель военной полиции.

Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Целью наступления была названа очистка приграничной сирийской территории от «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана, а также создание зоны безопасности к востоку от Евфрата. В полночь 18 октября Турция приостановила операцию на пять дней. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. Вашингтон пообещал, что поддерживаемые им курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 23 октября заявил, что, если курды не покинут территорию зоны безопасности, оговоренную США и Турцией, с позиций придется уйти сирийским пограничникам и военной полиции РФ. «И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии»,— цитирует господина Пескова «Интерфакс». Ранее об отходе курдских сил со своих позиций заявил вице-президент США Майк Пенс.

О том, как России и Турции удалось договориться о закреплении новых зон влияния на северо-востоке Сирии,— в материале “Ъ” «Мир на смену “Источника мира”».