СКА вновь проиграл «Нефтехимику»

Петербургский СКА потерпел четвертое поражение подряд, проиграв нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Домашний матч клуба завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

Основное и дополнительное время игры завершилось вничью, 2:2. Шайбы в ворота «Нефтехимика» забросили Максим Карпов (31 мин.) и Наиль Якупов (43 мин.). Итог встречи подвел бросок Зака Митчелла в серии буллитов.

Добавим, что поражение ХК СКА стало четвертым подряд. Ранее петербургский клуб проиграл матчи «Авангарду» (1:2), «Спартаку» (2:3) и «Нефтехимику» (игра прошла 17 октября).