СКА проиграл на выезде омскому «Авангарду»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на выезде встречался с омским «Авангардом». Игра, состоявшаяся в подмосковной Балашихе, где в этом сезоне принимает соперников сибирский клуб, завершилась победой омичей со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Александр Барабанов и Йори Лехтеря. Один из голов в составе номинальных хозяев провел бывший защитник петербургского клуба Вячеслав Войнов.

После 19 сыгранных матчей этого сезона в активе у СКА 24 очка, команда по-прежнему занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу петербургские армейцы снова проведут на выезде — 17 октября против нижнекамского «Нефтехимика».