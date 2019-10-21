СКА вновь проиграл «Спартаку»

Петербургский хоккейный клуб СКА вновь проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу команды Олега Знарка.

Голы у СКА забили защитник Ярослав Дыбленко (17 мин.) и нападающий Сергей Плотников (59).

Напомним, что ранее спартаковцы уже обыгрывали СКА на выезде — победу команде Олега Знарка принес гол в овертайме.

Олег Знарок возглавлял СКА с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

По итогам встречи СКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 24 очками.