СКА проиграл на выезде «Нефтехимику»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА провел гостевую встречу с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра, состоявшаяся на местной «Нефтехим-Арене», завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Единственную шайбу в составе петербуржцев забросил Антон Бурдасов.

Поражение в Нижнекамске стало для армейцев Петербурга вторым подряд (ранее они проиграли омскому «Авангарду») и уже пятым в последних семи матчах. Команда, тем не менее, пока занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 24 набранными очками.

Следующую встречу СКА проведет на своей площадке в Ледовом дворце в воскресенье, 20 октября, против московского «Спартака».