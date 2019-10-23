Глава Пентагона заявил о бегстве только 100 боевиков ИГ с начала турецкой операции в Сирии

С начала турецкой военной операции в Сирии из тюрем бежало около 100 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), сообщает CNN со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о бегстве более 500 заключенных за двое суток.

«У нас были только сообщения о том, что немногим более 100 человек бежали»,— сказал господин Эспер. Он добавил, что около 11 тыс. боевиков ИГ остается под стражей на северо-востоке Сирии, несмотря на опасения людей, что они могут сбежать.

Напомним, с 9 октября Турция ведет военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. После американо-турецких переговоров 17 октября Анкара согласилась приостановить операцию на 120 часов. 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии.

Подробнее о переговорах — в публикации “Ъ” «Не учи Ручьёного».