Глава Пентагона заявил о бегстве только 100 боевиков ИГ с начала турецкой операции в Сирии

С начала турецкой военной операции в Сирии из тюрем бежало около 100 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), сообщает CNN со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о бегстве более 500 заключенных за двое суток.
«У нас были только сообщения о том, что немногим более 100 человек бежали»,— сказал господин Эспер. Он добавил, что около 11 тыс. боевиков ИГ остается под стражей на северо-востоке Сирии, несмотря на опасения людей, что они могут сбежать.
Напомним, с 9 октября Турция ведет военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. После американо-турецких переговоров 17 октября Анкара согласилась приостановить операцию на 120 часов. 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии.
Подробнее о переговорах — в публикации “Ъ” «Не учи Ручьёного».
просмотров: 153962
просмотров: 89612
просмотров: 81523
просмотров: 75284
просмотров: 74723