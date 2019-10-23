Оценка Росстата доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Экономисты удивились оценке Росстата, который обнаружил рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в третьем квартале этого года. 22 октября состоялось заседание Экономического клуба, где обсуждалась методика расчета уровня благосостояния россиян, передает РБК.

Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Бывший глава Росстата Александр Суринов заявил, что не знает причин резкого роста реальных доходов в третьем квартале, и согласился, что методика оценки реальных доходов несовершенна.

Реально располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли благодаря увеличению в структуре доли серой заработной платы, сообщили ранее в пресс-службе Росстата. Доходы россиян выросли впервые с 2014 года. Росстат говорил, что в третьем квартале сильнее инфляции росли все компоненты доходов, включая соцвыплаты, доходы от вкладов и собственности, а главное — трудовые доходы.

Напомним, согласно выводам Росстата, количество так называемых «очень бедных» или «беднейших» категорий в России сокращается, при этом растет число «просто бедных». Согласно данным ведомства, в первом квартале 2019 года, 15,2% опрошенных сообщило, что денег им хватает только на еду, а с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ у них сложности. Это как раз те самые «очень бедные». В первом квартале 2018 года таковых было 16,7%.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «"Бедность не побеждена, но немножечко отступает"».