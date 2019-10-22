«”Зенит” просто обязан набрать очки»

Российские футбольные клубы продолжают свое выступление в еврокубках. 22 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет в Турине с «Ювентусом», 23 октября «Зенит» проведет матч с «Лейпцигом». Шансы команд в предстоящих встречах оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

С точки зрения перспектив российских клубов, в еврокубках на этой неделе матч «Ювентус» — «Локомотив» самый предсказуемый. Обыграть в Турине клуб, за который играет множество звезд во главе с Криштиану Роналду, — это что-то из области фантастики. В турнирной таблице группы «Д» «Ювентус» и «Локомотив» разделяет всего одно очко, но, по сути, между командами — пропасть. Недаром букмекерские компании «зарядили» на победу «Локомотива» просто космический коэффициент — больше 17. Даже если «Локомотив» не проиграет «Ювентусу» и они сыграют вничью, то поверив в это, на каждый вложенный рубль можно взять почти восемь.

Правда, экспертов, которые предсказывают положительный для «Локомотива» исход, немного. Один из них — футбольный обозреватель Константин Клещев: «Если на одну чашу весов положить козыри “Локомотива”, а на другую – “Ювентуса”, конечно, итальянские перевесят. Но футбол — игра непредсказуемая, и если взглянуть на результаты “Ювентуса” в чемпионате, где он пока не потерпел ни одного поражения, можно обратить внимание, что везде команда больше двух голов не забивала, кроме матча с “Наполи”. О чем это говорит? О том, что все-таки в атаке “Ювентус” не обладает той мощью, которой он пугал соперников в предыдущие годы. Так что у “Локомотива”, который все-таки команда тактически изощренная, благодаря тренеру Юрию Павловичу Семину, и умеет подбирать модели под конкретного соперника, — у него все-таки есть шанс не проиграть.

Выиграть, да, конечно, будет тяжело, но не проиграть вполне возможно».

Но даже если случится чудо, и «Локомотив» не потерпит поражение, то забить российский клуб все равно не сможет. В это безоговорочно верит в прошлом игрок, а ныне тренер Владислав Радимов: «”Локомотив”, конечно, окажет сопротивление, но надо понимать, что “Байер” и “Ювентус” — это разные истории, и “Ювентус” дома практически непобедим. Это первое.

Второе — травма Смолова, конечно, сильно повлияет на атакующий потенциал нашей команды.

При такой сильной оборонительной линии “Ювентуса” “Локомотив” не забьет, верьте мне».

Спорить с такими доводами сложно, но если любой положительный исход «Локомотива» в матче с «Ювентусом» болельщики буду воспринимать как манну небесную, то другой российский клуб «Зенит», которому предстоит играть в Лиге чемпионов 23 октября с «Лейпцигом», очки набрать просто обязан, рассказал “Ъ FM” Константин Клещев: «“Зенит” обязан не проиграть “Лейпцигу”, как мне кажется, потому что все-таки у немецкой команды есть уязвимые места. Она пока не вышла на свой оптимальный уровень в чемпионате Германии. На один матч Лиги чемпионов, конечно, может собраться любая команда, но мне кажется, что сегодня “Зенит” как минимум ни в чем не уступает “Лейпцигу” и по психологическому настрою, может быть, даже его должен превзойти».

После матчей Лиги чемпионов мы получим возможность увидеть российские клубы в турнире рангом ниже — Лиге Европы. Эти встречи пройдут 24 октября. Но предположить, как сыграют ЦСКА с венгерским «Ференцварошем» и «Краснодар» с турецким «Трабзонспором» почти невозможно. ЦСКА и «Краснодар» начали турнир не просто плохо, а чудовищно, пропустив на двоих 14 мячей в двух матчах.

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Матч «Ювентус» — «Локомотив» начнется 22 октября в 22:00. Игра «Лейпциг» — «Зенит» состоится 23 октября в 19:55.