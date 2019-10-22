Москвичей оставят без бирюзовой ветки метро

С 26 октября в столице Каховская линия полностью закроется для пассажиров. Станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» будут реконструировать и переоснащать, чтобы затем открыть их в составе Большой кольцевой ветки метрополитена. Когда именно закончатся работы, пока непонятно.

Из-за этого в прилегающих к этим станциям районах Нагатино-Садовники, Нагорный и Москворечье-Сабурово изменится схема автомобильного движения, в приоритете будет городской транспорт, сообщил “Ъ FM” главный специалист Центра организации дорожного движения Ильгиз Хасянов: «Для городского транспорта будут введены выделенные полосы на следующих съездах: с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в область, с Каширского шоссе на Коломенский проезд в направлении Нахимовского проспекта, с Коломенского проезда на Каширское шоссе в область. Обращаем внимание водителей, что выделенные полосы на участке Коломенского проезда от Каширского шоссе в направлении Нахимовского проспекта и Варшавского шоссе над Нахимовским тоннелем будут работать в постоянном режиме. Остановка в районе дома №10, строения 11 по Каширскому шоссе в направлении области будет запрещена. Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения на едином транспортном портале mos.ru».

Из-за закрытия Каховской линии у автомобилистов могут возникнуть трудности на участках, где ее станции прилегают к Варшавскому и Каширскому шоссе. При этом основные пробки стоит ожидать в этих районах в первые несколько будних дней следующей недели, считает генеральный директор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов: «Очень хорошо, что движение закрывают именно с 26 октября, потому что в субботу и воскресенье люди не торопятся на работу и таких больших проблем не будет.

Но однозначно в начале недели возникнут сложности, так как люди будут пытаться проехать своими обычными маршрутами.

Конечно, они будут притормаживать, и в результате образуются огромные пробки, именно потому что люди не будут к этому готовы, не смогут быстро сориентироваться. Через некоторое время все привыкнут, и никаких сложностей не возникнет».

Когда запустят Большую кольцевую линию метро Читать далее

Станцию «Каховская» закрыли на реконструкцию весной этого года. Поезда метро с тех пор ходили только между станциями «Варшавская» и «Каширская», а от «Каховской» до «Варшавской» можно было добраться наземным транспортом.

Владимир Расулов