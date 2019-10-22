Медведев: роботизация не приведет к кризису на рынке труда

Развитие роботизации производства не приведет к кризису на рынке труда, уверен премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом глава правительства считает важным готовиться к «серьезной переквалификации людей».

«Ничего критического, я так подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшие годы, будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью»,— сказал господин Медведев, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково (цитата по сайту правительства).

По словам премьер-министра, в вопросе роботизации и сохранения рабочих мест для людей «человечество найдет какую-то свою, среднюю дорогу». «Будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью. Да, она сместится в сторону более высокотехнологичных специальностей, гибкой занятости, удаленной занятости, но тем не менее ничего фатального не наступит»,— сказал Дмитрий Медведев.

Согласно международным исследованиям, к 2030 году роботы могут «занять» около 20 млн нынешних рабочих мест в мировом промышленном производстве. С 2000 года число используемых роботов во всем мире выросло втрое — до 2,25 млн. При этом исчезло 1,7 млн рабочих мест. Широкомасштабная роботизация в России планируется после 2022 года. За ближайшие десять лет в России прогнозируется сокращение до 6 млн рабочих мест.

О прогнозах мировой роботизации — в материале “Ъ” «Роботы уничтожат 20 млн рабочих мест».