Каховскую линию метро Москвы 26 октября закроют на реконструкцию

Каховская линия метрополитена Москвы (станции «Каширская», «Варшавская», «Каховская») с 26 октября будет полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается на сайте столичной подземки. Закрытие необходимо для реконструкции и технического переоснащения станций Каховской линии и ее тоннелей для их последующего включения в состав БКЛ. Предположительно работы продлятся до 2023 года.

Три станции вновь откроются для пассажиров уже в составе БКЛ, пообещали в метрополитене. На время закрытия пассажиры могут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Также на время закрытия линии между станциями Каховской линии запустят компенсационные автобусы.

В начале октября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что БКЛ будет полностью запущена в 2023 году. Первый участок БКЛ — станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр» — был запущен в феврале 2018 года, в декабре линию продлили до «Савеловской». Всего на линии, протяженность которой составит 69 км, будет 31 станция. БКЛ станет самым длинным кольцом метро в мире.