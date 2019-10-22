Асад считает, что Эрдоган хочет «похитить сирийские земли»

Президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет «похитить земли» республики. Он добавил, что все районы Сирии одинаково важны, но приоритеты определяет военная ситуация, сообщает SANA.

«Эрдоган — вор, он разворовал заводы, зерно и нефть, а в настоящее время ворует землю»,— сказал господин Асад на встрече с бойцами сирийских войск в Идлибе. Он добавил, что в условиях агрессии и грабежа сирийцам необходимо действовать скоординированно, однако некоторые сирийцы не делали этого. Сирийский лидер осудил группировки, «которые идут на поводу американцев».

«После всех их громких высказываний на протяжении нескольких лет, что они будут сражаться и защищаться, недавно стало видно, что за несколько дней турки захватил большие территории, которые должны были оставаться под их контролем, как это планировалось американцами»,— добавил господин Асад.

Анкара объявила о военной операции на севере Сирии 9 октября. Дамаск назвал эти действия агрессией. 17 октября Турция и США достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время курдские отряды должны покинуть район пограничной зоны безопасности. 22 октября господин Эрдоган встретился в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить операцию в Сирии. Перед вылетом в Сочи он заявил, что намерен возобновить военную операцию, если США не выполнят обещания по отводу войск.

О переговорах в Сочи — в публикации “Ъ” «Москва и Анкара движутся встречными курдами».