Митинг против переезда СПбГУ пройдет в Екатерингофском парке

Митинг против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в единый кампус в Пушкинском районе состоится 27 ноября в Екатерингофском парке. Проведение акции согласовали в Смольном.

Как сообщает «ЗакС.ру», организаторы решили отозвать иск к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности за отказ согласовывать акцию. Изначально акцию хотели провестси по другим адресам, но там запланировано проведение других мероприятий. По словам представителя партии «Яблоко» Владимира Молодоженя, решение по Екатерингофскому парку стало компромиссным.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что против переезда СПбГУ в Пушкинский район выступил ряд сотрудников, преподавателей и выпускников. Известно, что университет попросил комиссию по землепользованию и застройке отложить на неопределенное время рассмотрение заявки на изменение территориального зонирования участка в Пушкине, где предполагается разместить единый кампус вуза.