СПбГУ просит отложить рассмотрение заявки на изменение статуса участка в Пушкине для единого кампуса

Санкт-Петербургский госуниверситет попросил комиссию по землепользованию и застройке отложить на неопределенное время рассмотрение заявки на изменение территориального зонирования участка в Пушкине, где предполагается разместить единый кампус вуза, — со статуса ТРЗ участка (рекреация) на ТД1-2 (зона общественно-деловой застройки). Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов.

СПбГУ намерен дополнить документ необходимыми поправками, чтобы не нарушать Генплан.

Заявление об изменении территориального зонирования участка под кампус СПбГУ в Пушкине комиссия по землепользования должна рассмотреть в пятницу, 18 октября. В случае если процесс изменения статуса будет запущен, в Петербурге придется заново проводить публичные слушания по правилам землепользования и застройки по всем 18 районам. Похожая ситуация сложилась в прошлом году, когда ПЗЗ менялись ради строительства нового корпуса городской больницы №40 в Сестрорецке.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что против переезда СПбГУ в Пушкинский район выступил ряд сотрудников, преподавателей и выпускников.