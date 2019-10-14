«Яблоко» организует митинг против переезда СПбГУ в Пушкин

Петербургское отделение партии «Яблоко» подало заявку в комитет по правопорядку и законности на проведение митинга против переезда большей части факультетов Санкт-Петербургского госуниверситета в единый кампус в Пушкине. Об этом лидер фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Борис Вишневский сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Акция должна состояться 27 октября. К рассмотрению предложено три площадки. В течение трех дней комитет должен утвердить одну из них и представить документы организаторам.

Идея переезда в единый кампус, как сообщали преподаватели, студенты и выпускники СПбГУ в открытом письме, не обсуждалась с ними. Руководство университета поставило их перед фактом.