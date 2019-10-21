«Яблочники» подали иск против комитета законности Смольного

Организаторы митинга (члены партии «Яблоко») в поддержку науки, культуры и образования и против переезда СПбГУ в единый кампус в Пушкине подали иск в Смольнинский районный суд против комитета законности, правопорядка и безопасности. Они хотят оспорить действия чиновников, выразившиеся в несогласовании акции.

«Яблочники» предлагали для проведения митинга несколько площадок, но по всем предложениям получили отказ. Им порекомендовали отправиться в Удельный парк, с чем организаторы были не согласны. Суд 21 октября зарегистрировал их иск.

При этом, как отмечают организаторы, митинг все же состоится. Он пройдет 27 октября на углу улиц Кораблестроителей и Мичманской в Василеостровском районе Петербурга.

Олег Дилимбетов